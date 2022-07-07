Військові навчання у Білорусі продовжили, але армія не готова до наступу – моніторингова група

У моніторинговій групі зазначають, що незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.

Військові навчання на території Білорусі продовжено як мінімум до 16 липня.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн" у Telegram із посиланням на графік проведення навчань на білоруських полігонах.

10 липня на всіх полігонах буде вихідний, а на деяких – і 9 липня.

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

Борисівський (227-й) до 16.07;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 16.07;

Гозький (під Гродно) до 15.07;

Брестський до 16.07;

Репище (Осиповичі) до 15.07;

Мар'їна Гірка до 16.07;

Лосвідо (під Вітебськом) до 16.07;

Німан (під Березівкою) до 15.07;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 15.07;

Чепелево (під Слонімом) до 15.07;

Доманове (під Івацевичами) до 15.07;

Стрільбище під Старими Дорогами до 15.07;

Заслонове (під Лепелем) до 16.07.

У моніторинговій групі зазначають, що незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Крім того, навчання проводять поза полігонами, що сильно посилює пожежну небезпеку і так у посушливому районі.

"Беларускі Гаюн" продовжує стежити за діями та пересуваннями російської та білоруської армії територією Білорусі.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Раніше повідомлялося, що Білорусь знову перекидає техніку, яка перевозить ракети, та продовжує заборону на польоти біля кордону з Україною.

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