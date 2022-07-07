Військові навчання у Білорусі продовжили, але армія не готова до наступу – моніторингова група

У моніторинговій групі зазначають, що незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.
Військові навчання на території Білорусі продовжено як мінімум до 16 липня.
Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн" у Telegram із посиланням на графік проведення навчань на білоруських полігонах.
10 липня на всіх полігонах буде вихідний, а на деяких – і 9 липня.
Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:
- Борисівський (227-й) до 16.07;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 16.07;
- Гозький (під Гродно) до 15.07;
- Брестський до 16.07;
- Репище (Осиповичі) до 15.07;
- Мар'їна Гірка до 16.07;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 16.07;
- Німан (під Березівкою) до 15.07;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 15.07;
- Чепелево (під Слонімом) до 15.07;
- Доманове (під Івацевичами) до 15.07;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 15.07;
- Заслонове (під Лепелем) до 16.07.
У моніторинговій групі зазначають, що незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Крім того, навчання проводять поза полігонами, що сильно посилює пожежну небезпеку і так у посушливому районі.
"Беларускі Гаюн" продовжує стежити за діями та пересуваннями російської та білоруської армії територією Білорусі.
Раніше повідомлялося, що Білорусь знову перекидає техніку, яка перевозить ракети, та продовжує заборону на польоти біля кордону з Україною.
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