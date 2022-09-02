Військові навчання в Білорусі: Жданов оцінив, чи вторгнуться до України війська РБ та Росії

Російські війська навряд чи спробують повторити вторгнення до України з боку Білорусі під час нових запланованих в РБ навчань зі "звільнення окупованих територій". РФ просто не зможе сформувати ударне угруповання.

Водночас малою залишається ймовірність вторгнення до України і самих білоруських військ.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у ефірі власного YouTube-каналу 2 вересня.

"Підрозділи білоруської армії продовжують заходи по посиленню державного кордону. Зберігається загроза завдавання ракетних ударів як з території Білорусі, так і з повітряного простору", – повідомив Жданов.

Він також оцінив загрозу від запланованих на 8 вересня у Білорусі військових навчань.

"Я не думаю, що Росія на сьогодні не може сформувати ударне угруповання для того, щоби знову спробувати вторгнутися до України з боку Білорусі. Тому що на сьогодні єдиний резерв, який змогла сформувати Росія за три місяці – сьогодні у нас вересень, а корпус третій резервний почав формуватися в кінці весни-на початку літа – відповідно, вони його недоформували. Тобто за три місяці вони не змогли набрати 15 тисяч, а набрали приблизно 10. І зараз вони його розтягують на декількох напрямках", – пояснив військовий експерт.

Він зауважив, що за даними Генштабу ЗСУ, частини російського третього армійського корпусу є на Запорізькому напрямку, ще частина може з’явитися на Донецькому напрямку, де почалося перегрупування військ. Жданов додав, що цей корпус виконуватиме політичні завдання.

Він також пояснив, чому наразі залишається низькою загроза вторгнення білоруських військ.

"Що стосується армії Білорусі, то ймовірність вторгнення зберігається, але на сьогодні вона дуже низька. Ще раз повторю критерії: Лукашенко віддає боєприпаси російській армії, техніку, яка була на тривалому зберіганні, Лукашенко не проводить мобілізаційних заходів, а навпаки дозволяє російським вербувальникам "вимивати" в Білорусі мобілізаційний резерв. За таких умов, коли твій резерв іде наліво, в іншу країну, коли ти віддаєш боєприпаси, техніку, то наявними силами і засобами ­– це було б самогубством. Це перше. І друге – контрактна частина білоруської армії доволі незначна і не перевищує 20-30% від загального числа військовослужбовців", – повідомив військовий експерт.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ у Білорусі планують військові навчання, на яких можуть провести тренування зі "звільнення" територій. Може йтися про прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей України.

Коментуючи ці навчання, Жданов сказав, що їхня тематика – "наступальна, агресивна і спрямована проти нас".

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