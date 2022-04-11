Військові не пускають ворога до Вугледара, а той гатить по місту важкою артилерією

Військові не пускають ворога до Вугледара, а той гатить по місту важкою артилерією

Місто перетворюється на руїни, але в ньому залишаються місцеві.

Місто Вугледар на Донетчині здригається від розривів російських авіаційних бомб, ракет та артилерійських снарядів. Місцеві жителі переселилися до підвалів. Тих, кого вбило смертоносне залізяччя, ховають на подвір'ї місцевої церкви. Та навіть за таких складних обставин українські воїни здавати Вугледар ворогу навіть не думають.

Про це йдеться в ТСН.

Вугледар - місто на північний захід од тимчасово загарбаного Донецька. Донедавна тут було тихо і безпечно. Нині – людей ховають просто на подвір’ї однієї з місцевих церков. На табличках: окрім прізвища й років життя – місце убивства.

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Серед вбитих і четверо людей, які намагалися евакуюватися, але на дах їхньої машини посипались уламки, які зрешетили авто. Усі з того транспорту загинули на місці. Це був касетний боєприпас, кажуть українські військові, тож порятунку просто не було.

Тутешні вулиці, тепер геть порожні, й лише написи та наліпки на під’їздах, сповіщають, що у цьому місті-привиді ще є люди. «Ось так і живемо! Зараз дуже погано. Ні води нема, ні світла, ні газу. Як можна жити?», - кажуть місцеві.

Чимало житлових багатоповерхівок й громадських споруд розтрощені ущент. Уламки від смертоносних російських боєприпасів стирчать у асфальті та тисячами валяються - просто під ногами. Відлуння важких артилерійських розривів лунає цілодобово, та, майже безперервно. Час до часу у небі з’являється й стрімко наростає страшенний гул – летять літаки і вертольоти, які скидають снаряди. Таких авіанальотів може бути і 5 на день, розповідають місцеві.

Вугледар на Донеччині здригається від розривів російських бомб, ракет та артилерійських снарядів

Ворожі літаки закидують Вугледар бомбами й розстрілюють багатоповерхівки високоточними боєприпасами. А рашиські бойові гелікоптери вбивають цивільних некерованими ракетами. Прилітає у Вугледар, з боку кремлівських окупантів і таке, від чого не кожне сховище здатне врятувати. На околиці впав виріб 9М79. Це та сама ракета, якою напередодні вдарили по залізничному вокзалу у Краматорську, де вбили величезну кількість людей та ще більше поранили. І такими тепер обстрілюють околиці Вугледара.

Саме сюди, у бік цього невеличкого містечка, рашиська орда націлила один з напрямків своїх ударів по Донеччині. «Вони пробують, як би – перевірка боєм чи розвідка боєм. Три-чотири танчики поїхали ,їх підбили, відійшли. Завтра теж саме», - розказують бійці.

Наші воїни твердять, що готові розтрощити орду, аби тільки було більше зброї: високоточної, протитанкової та засобів ефективного знищення рашиської авіації.

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