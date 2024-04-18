Військові не сміються: Гудименко про глузливі відео над багі окупантів – в чому небезпека

Він назвав декілька причин, чому ця проблема серйозніша, ніж здається на перший погляд.

Останнім часом у Мережі з'явилося чимало відео з фронту, на яких видно, що російська піхота використовує для наступу китайські гольфкари (багі), а не традиційні БМП. Це повеселило користувачів соцмереж, а деякі експерти почали говорити про "критичну" нестачу техніки в армії РФ.

Проте досвіченим українським військовим на передовій – не до сміху. Про це заявив ветеран війни, громадський діяч Юрій Гудименко.

"Можна дуже довго і дуже голосно реготати над відосами, де росіяни катаються на китайських "гольфкарах" на передку. Але з ким би я не поговорив з досвідчених військових – чомусь ніхто особливо не сміється", – сказав Гудименко.

Він назвав декілька причин, чому ця проблема серйозніша, ніж здається на перший погляд:

1. Desertcross 1000-3 (це так називається цей "гольфкар", який насправді не гольфкар, а багатомістний баггі) на відео доволі впевнено і швидко їде ґрунтовими дорогами з вантажами і без. За словами Гудименка, при правильному використанні такі багі є для окупантів дуже корисним.

Баггі Desertcross 1000-3 / Фото: westcentralpowersports.com

2. На штурми в них їхати – погана ідея, бо там не те що броні – навіть скла немає. Але підвіз бк/води/евакуація поранених "прямо рекомендовані" для цього типу машин.

3. Росіяни їх контрактують масово – до кінця цього року мають отримати 1590 одиниць по ціні близько 24000 доларів за одиницю.

Технічні характеристики Desertcross 1000-3. Фото з російських ресурсів, яке опублікував Гудименко

"Це означає, що при насиченості окремого підрозділу саме цими машинками сильно спрощується ремонтна логістика: не потрібні різні ремкомплекти, спеціалісти, типи шин і т.д. Інакше кажучи, ремонтувати три однакових "гольфкари" швидше і простіше, ніж привезені волонтерами "ельку", "пасфайндер" і "додж", – каже військовий.

4. Гудименко зауважує, що нормальний рамний пікап виграє по цілому ряду показників – взимку в ньому тепло, влітку прохолодно; зима, дощі і розмитий ґрунт для нього проблема, але не катастрофа; вантажу і особового складу він тягне більше і так далі.

Але є дві проблеми.

"Перша – рамних пікапів роблять все менше і менше, надворі далеко не 1998-й рік, безрамні паркетники завоювали ринок, і ще менше виробників хочуть продавати пікапи на війну (Toyota наприклад не хоче). Друга проблема – український автопром теоретично здатен зробити родича нескладного китайського гольфкара, але явно не здатен зробити пікап", – пояснює військовий.

Крім того, він нагадав, що Українська держава тільки на десятому році війни почала проводити на пікапи тендери.

"Тож у світлі того, що не вистачає абсолютно всієї автомобільної техніки – вантажівок, бусиків, пікапів – шанси на те, що Генштаб голосно заявить про необхідність ще і багатомістних баггі або прохідних "гольфкарів" дуже малі", – розмірковує військовий.

Висновки Гудименка:

а) При правильному використанні гольфкари можуть бути цінними машинами для воєнної логістики;

б) Теоретично Україна могла б серійно виробляти їх сама в якомусь прийнятному часовому горизонті;

в) це рішення росіян, як і "буханки", і поодинокі багі (у нас вони теж є, в тому числі електричні) – не панацея, але це спроба системного вирішення логістичних проблем, яке у нас відсутнє. Тому треба аналізувати рішення ворога, а якщо воно працює – копіювати і впроваджувати.

Нагадаємо, що ще торік у листопаді диктатор Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону та ознайомився з мотовсюдиходами Desertcross 1000-3 китайської компанії AODES, що закуповуються у КНР. Про це відкрито повідомляли пропагандисти РФ. За їхніми даними, всього до військ закуплено понад 2000 таких машин. Кожна коштує близько 16 тисяч євро. Один багі може перевозити до семи бійців.

Раніше військові пояснили, чому окупанти почали використовувати гольфкари під час штурмів. Експерт німецького видання BILD Юліан Рьопке з'ясував, що бійці ЗСУ навчилися знищувати китайські гольфкари.

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