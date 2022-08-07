Військові не виконають наказ Путіна: Волкер про вірогідність застосування ядерної зброї

Росія не застосує ядерну зброю у війні проти України, оскільки знає, що буде рішуча і швидка відповідь НАТО. Росії також немає сенсу використовувати її на захоплених територіях.

Про це розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у розмові з українськими журналістами.

"Ми маємо не допускати ніяких ризиків. Навіть, якщо це буде 2%, це вже забагато. Ніхто не хоче мати справу з ядерною війною. Якщо Путін застосує стратегічну зброю, з боку Заходу, НАТО буде рішуча і швидка відповідь і Росії не буде. Що стосується тактичної зброї і можливості її застосування, вони можуть її застосувати згідно їх військової доктрини, коли нападають на їх країну, і вони програють, тоді вони застосують її без запитань. Але виникає питання, якщо вони захоплюють територію, то який сенс потім від цієї території, якщо потім вона не придатна ні до чого", - зазначив він.

За словами Волкера, Росія чудово розуміє, що буде відповідь з боку НАТО.

"Ніхто не буде спостерігати, як у сучасному світі використання ядерної зброї стає нормою життя. Байден та Остін неодноразово попереджали, що якщо буде застосована ядерна зброя, це призведе до відповіді з боку НАТО. Це росіяни знають, тому не будуть нічого робити. Третя причина, російські військові, розуміючи всі наслідки, не зроблять цього. Путін розуміючи, що йому можуть не підкоритися, не буде віддавати такі накази, які порушать ланцюжок командування. Хоч і шанси невеликі, але ми маємо бути готові і наголошувати, що це викличне узгоджену військову відповідь", - резюмував він.

Бесіда з Куртом Волкером відбулася завдяки запрошенню Американського університету "Амерікан Юніверсіті Київ" у Києві, який був створений у партнерстві з державним університетом штату Аризона (ASU).

Нагадаємо, Волкер заявив, що Росія використала вже 50% своїх ресурсів на війні.

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