Військові об’єкти в Росії можуть стати цілями для F-16 — генсек НАТО

Єнс Столтенберг не зміг конкретно відповісти, коли саме західні винищувачі прибудуть до України.

За міжнародним правом Україна може завдавати ударів по військових цілях в Росії із застосуванням винищувачів F-16, які отримає від союзників.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством, Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право”, - наголосив він.

Водночас генсек НАТО не зміг конкретно відповісти, коли саме ці винищувачі прибудуть до України, зауваживши лише, що “чим швидше, тим краще”.

“Ми всі хочемо, щоб F-16 були там [в Україні] якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде тим сильнішим і кращим, чим більш навчені та підготовлені пілоти. І не лише пілоти, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути в наявності”, - підкреслив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, раніше речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що винищувачі можуть з'явитися на території нашої держави у червні, проте оцінювати терміни наразі складно.

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