Військові перейшли у контрнаступ, який дозволить звільнити Херсон і оточити криворізьке угруповання - експерт

Ситуація на фронті залишається складною, але українські військові на деяких напрямках зупиняють наступи ворога, а на деяких - навіть відтісняють окупантів.

В трикутнику Славінськ, Севєродоноцьк, Світлодарська дуга – зупинено просування ворога, на деяких напрямках навіть відсунули, але ворог намагається відновити наступ без огляду на втрати, зазначив в ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН військовий експерт Олег Жданов.

«Намагаються оточити в напрямку Лисичанська і Севєродонецька. Загроза залишається поки ми їх не відтиснемо із флангів», - наголошує експерт.

Окремо він відзначає успіхи українців на Херсонщина, де українці перейшли до успішної спроби контрнаступальних дій. Особливо важливо, що це відбувається безпосередньо навпроти Нової Каховки. «Це ГЕС і це другий міст через Дніпро, який забезпечує все угруповання російських військ, який розташований біля Кривого Рогу і якщо нам вдасться розсікти цей плацдарм на правому березі навпіл. То тоді ми зможемо і Херсон атакувати із двох напрямків з Півночі і вздовж Дніпра, а криворізьке угруповання може взагалі опинитись в оточені», - зазначає експерт.

Також він додає, що ті оборонні укріплення, які створили росіяни поблизу Херсона, на його думку, немає сенсу атакувати «в лоб». І якраз, ті наступальні дії, які відбуваються, можуть дозволити українцям їх обійти із флангів. Росія не зможе над швидко переобладнати свої лінії оборони. Він додає, що зараз для українців потрібно мати вогневу перевагу - будемо мати надходження артилерії, додаємо бронетехніку, яку надає по ленд-лізу - можемо наступальні дії проводити успішно із меншими втратами, переконує експерт.

Самі поставки, що вже в Україні є, поки недостатні, як зазначає Жданов, щойно надійде допомога по ленд-лізу, це одразу стане відчутним.

Про наступи на Суми, Київ, Харків, Чернігів, який останнім часом звучать від різних людей, Жданов оцінує як малоймовірними, бо з росіянам просто вже немає з чим.

Єдине, що залишається небезпечним з напрямків Білорусі, це « Іскандери», які начебто буди куплені. Адже ними можуть завдаватись удари по західних областях України, каже експерт. А от розмови щодо наступальних дій із Придністров’я можна взагалі забувати, ситуація там нормалізується, каже експерт.

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