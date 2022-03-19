Військові підірвали залізничний міст поблизу кордону з РФ, щоб ним не підвозили провізію

Військові підірвали залізничний міст поблизу кордону з РФ, щоб ним не підвозили провізію

Росіяни планувати використовувати його для поповнення запасів своїх військ

Головне управління розвідки спільно з бійцями «АЗОВу» провели спецоперацію поблизу кордону з РФ, щоб зупинити поставку окупантам і підірвали залізничний міст.

Відповідне відео з'явилось в Мережі.

На ньому зафіксовано професійні дії бійців, які за допомогою вибухівки зробили колії непридатними для перетину.

"У стратегічних цілях було підірвано залізничний міст, яким окупанти мали на меті налаштувати постачання своїх підрозділів боєкомплектом та провізією", - зазначено в дописі.

Українські бійці знищили залізничне сполучення з Росією

Раніше Олексій Арестович закликав українців влаштувати окупанту "рейкову війну", знищивши залізничну інфраструктуру, яка веде з окупованих територій на підконтрольну владі частину України.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що Росія більше не зможе постачати до України через білоруську залізну дорогу свою техніку і провізію, адже залізничного сполучення між Білоруссю та Україною більше немає. Над цим попрацювали чесні білоруські залізничники, повідомив голова правління Української залізниці Олександр Камишин.

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