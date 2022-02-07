Військові пишуть реп і танцюють в берцях: як на фронті народжується нова українська культура

Військові пишуть реп і танцюють в берцях: як на фронті народжується нова українська культура

Українські військові піснями піднімають бойовий дух.

Українські військові на фронті не панікують перед ймовірною новою російською агресією. Вони несуть нелегку службу, а під час відпочинку створюють маленькі шедеври.

Про це 7 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Старший солдат Юрій Городецький став популярний у соцмережах завдяки тому, що виконав пісню гурту "Шабля" "Браття українці". Він каже, що співає давно, а цю пісню записав невипадково.

"Дуже хочеться своїми піснями піднімати бойовий дух своїх побратимів, і ця пісня якраз така, як треба", - каже військовослужбовець ЗСУ Юрій Городецький.

Які пісні створюють та співають українські бійці на фронті | Новини України

Боєць "Айдару" на псевдо "Хук" в берцях станцював під хіт Вітні Х'юстон. У бійців на передовій розписаний увесь день, але вони все одно шукають хоч кілька вільних хвилин для музики. Уже ніхто не співає радянських пісень про армію: нове військо - нові хіти. Хіти гуртів "П'ятниця", "Океан Ельзи" та "Скрябін" особливо популярні у бліндажах на передовій. Але інколи військові пишуть і свої пісні, як боєць на псевдо "Малий". Він пише на передовій реп.

В Україні народжується пласт нової пісенної культури. І після війни обов'язково вийде збірка пісень, які допомогли нам перемогти.

Нагадаємо:

Збройні сили України записали та опублікували відео, яке стало "вірусним" у Мережі. На ньому український військовослужбовець виконує запальний танець під пісню Вітні Х'юстон Queen of the Night.

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