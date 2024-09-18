Військові почали розбирати комплекси Javelin на запчастини: що відомо

Українські військові розбирають протитанкові ракети до ПТРК FGM-148 Javelin. Бойовою частиною з них оснащують FPV-дрон.

Про це повідомляє видання Defense Express.

"Як мінімум, саме це зробили у підрозділі Fatum протитанкового батальйону 3-ї штурмової бригади, які зафільмували процес екстракції самої ракети зі транспортно-пускового контейнера", - пишуть аналітики.

Військові пояснюють свої дії тим, що високоточна ракета мала пошкодження. Тому подальше її штатне використання було неможливим. Відтак вони й вирішили розібрати Javelin, аби оснастити дрон. Коли проблема полягає в цьому, рішення витягти з ракети бойову частину виглядає доцільною, наголошують у Defense Express.

"Зрештою йдеться навіть не про одну, а одразу про дві кумулятивні бойові частини (БЧ у Javelin тандемна) із загальною вагою 8,4 кг. Водночас у когось може з'явитися ідея використати й тепловізійну головку самонаведення Javelin, але об'єктивно вона не має значної цінності. По-перше, вона має роздільну здатність лише 64×64 пікселів. По-друге, потребує охолодження для чого використовується змінний елемент живлення та охолодження з аргоном", - йдеться у статті.

Зазначається, що випадки, коли неробочу ракету від Javelin необхідно розбирати, щоб забрати бойову частину, не може вважатися рядовою. Це свідчить про те, що питання забезпечення FPV-дронів бойовими частинами – як протитанковими, так і протипіхотними – потребує змін на краще.

Як повідомлялося, Україна не може створити ефективні бойові підрозділи через затримки та недостатність західної військової допомоги. Разом з тим Київ вжив заходів для усунення нестачі людських ресурсів у армії.

Читайте також:

Таємна зброя України! Чим атакуємо російське Заполяр'я і не тільки