Військові показали емоційне відео, як знищували ворожий "шахед" над Дунаєм

Від російського безпілотника залишились лише уламки, він вибухнув у повітрі.

Під час масованої атаки росіян на портову інфраструктуру України на Дунаї 2 серпня прикордонники знищили два "Шахеди".

Відео ліквідації одного з них показали у МВС.

На емоційних кадрах видно, що ворожий "шахед" вибухнув просто у повітрі. Військові показали, що від нього залишилося — самі уламки.

Військові показали, як знищували ворожий "шахед" під час атаки 2 серпня

У вечірньому зверненні 3 серпня президент України Володимир Зеленський подякував воїнам Ізмаїльського прикордонного загону та Морської охорони Держприкордонслужби, які збили два ворожі дрони-камікадзе.

Нагадаємо, 2 серпня Росія атакувала головний внутрішній порт України в Ізмаїлі через річку Дунай. Це призвело до зростання світових цін на продовольство.

Крім того, російські дрони під час атаки порту в Ізмаїлі у ніч проти 2 серпня залітали на територію Румунії. Місцеві жителі кажуть, що чули їхні звуки та бачили падіння одного із них. Румунське міністерство оборони це спростовує.

Після цього у Міноборони Румунії повідомили, що румунська армія посилила контроль кордону НАТО після російської атаки за 15 км від румунського міста Тульча.

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