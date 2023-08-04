Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військові показали емоційне відео, як знищували ворожий "шахед" над Дунаєм

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1371
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військові показали емоційне відео, як знищували ворожий "шахед" над Дунаєм

Військові показали емоційне відео, як знищували ворожий "шахед" над Дунаєм / Фото ілюстративне

Від російського безпілотника залишились лише уламки, він вибухнув у повітрі.

Під час масованої атаки росіян на портову інфраструктуру України на Дунаї 2 серпня прикордонники знищили два "Шахеди".

Відео ліквідації одного з них показали у МВС.

На емоційних кадрах видно, що ворожий "шахед" вибухнув просто у повітрі. Військові показали, що від нього залишилося — самі уламки.

Військові показали, як знищували ворожий "шахед" під час атаки 2 серпня

Військові показали, як знищували ворожий "шахед" під час атаки 2 серпня

У вечірньому зверненні 3 серпня президент України Володимир Зеленський подякував воїнам Ізмаїльського прикордонного загону та Морської охорони Держприкордонслужби, які збили два ворожі дрони-камікадзе.

Нагадаємо, 2 серпня Росія атакувала головний внутрішній порт України в Ізмаїлі через річку Дунай. Це призвело до зростання світових цін на продовольство. 

Крім того, російські дрони під час атаки порту в Ізмаїлі у ніч проти 2 серпня залітали на територію Румунії. Місцеві жителі кажуть, що чули їхні звуки та бачили падіння одного із них. Румунське міністерство оборони це спростовує.

Після цього у Міноборони Румунії повідомили, що румунська армія посилила контроль кордону НАТО після російської атаки за 15 км від румунського міста Тульча.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1371
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація