Військові показали уламки крилатої ракети, збитої в Чернігівській області (фото)

На Чернігівщині сили вночі ППО знищили крилату ракету РФ.
У Чернігівській області в ніч проти 9 березня, коли окупаційні війська масовано обстрілювали Україну, ППО знищила російську ракету. Сталося це в районі міста Прилуки.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Телеграмі.
"Минула ніч була результативною для Сил оборони Чернігівщини: ППО знищила крилату ракету в районі Прилук", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про масовану атаку РФ 9 березня
У ніч проти 9 березня окупанти вперше обстріляли Україну з настільки великою кількістю різних типів ракет, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Загалом відбувся 81 пуск ракет по Україні.
Сили ППО збили 34 крилаті ракети і чотири з восьми дронів-камікадзе. Вісім авіаракет Х-31П та X-59 до цілей не долетіли. "Кинджали", ракети Х-22 та ракети систем С-300 збити не вдалося, оскільки у ЗСУ немає відповідних можливостей.
Окупаційні війська поцілили в об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки України. Росіяни атакували Київ, Кіровоградщину, Дніпропетровщину, Одещину, Харківщину, Запоріжжя, Львівщину, Івано-Франківщину, Житомирщину та Вінниччину.
Крім того, окупована Запорізька АЕС наразі через обстріл РФ знеструмлена. Пального для генераторів вистачить на 10 діб.
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