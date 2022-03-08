Військові показали відео нової успішної роботи Байрактару

Де саме відбувався обстріл, не уточнюється.

Сухопутні війська ЗС України показали нову роботу Bayraktar TB2 зі знищення ворожої техніці в колоні.

Відео оприлюднили на своїй сторінці в соціальній мережі.

Як зазначається на кадрах, знищення відбулося напередодні 7 березня. Яка саме кількість ворога була знищена, не уточнюється.

Bayraktar TB2 в дії! Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Опубліковано Сухопутні війська ЗС України Понеділок, 7 березня 2022 р.

Та загалом, станом на 8 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб. А ще танків ‒ 303 одиниць, бойових броньованих машин ‒ 1036, а також артилерійських систем –120.