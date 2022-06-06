Військові показали відео з дронів, як вибивали із Бузової на Київщині окупантів

Один із запеклих боїв на околиці зняли на відео дроном - там добре видно, як українські захисники рятують своїх.

Наслідки зіткнення можна побачити по будинках місцевих - в одному окупанти облаштували шпиталь, там досі підлога залита ворожою кров'ю, інший спалили вщент, але його власники, які вклали в оселю душу та гроші, кажуть, ні про що не жалкують, йдеться в ТСН.

На околицях Бузової будинки геть нові, поруч ліс, навколо зелено. Місце спокійного заміського життя, яке в один момент перетворили на пекло. «Всередині все згоріло, всі речі, все. Я кажу чоловікові, що навіть не залишилось фотографій з дитинства», - розповідає Анна.

Вона намагається знайти в будинку вцілілими бодай виделку чи ніж, аби щось залишилося на згадку про їхній з чоловіком дім. Анюта ходить посеред згарища - дивується, сміється, намагається не розплакатися.

Наприкінці березня її двір став осередком важких боїв. «Вони підійшли до цього будинка, і він був цілий, і почали вести по нас вогонь, з цього напрямку і звідси з подвір’я», - розповідають військові.

Ця атака залишилася на відео, яке зняли дроном. 26 березня Бузова горіла, нацгвардійців обстрілювали, і вони намагалися пройти до своїх. На відео видно, як спочатку вони повзуть вздовж паркану, двоє бійців поранені, одного вбито. Вогонь починає йти на них. «Суха трава була, і все почало горіти. Неможливо було підняти голови», - пригадують бійці.

На відео з дрону видно у окупантів танк та дві бойові машини піхоти, і вони теж тягають поранених.

Шпиталь окупанти зробили в будинку Олексія, рашисти запаскудили його підвал - тут батарея алкогольних пляшок, залишки російського побуту. Найгірше на другому поверсі - вивалено дві кімнати, даху не залишилося.

Бойовики заховалися і в будинку, в якому господарі навіть не встигли пожити. «Шериф» розповідає, довелося стріляти по людській хаті, аби врятувати своїх. «Ми вирішили відкрити вогонь по цьому будинку, де було максимальне скупчення противника», - зазначає військовий.

Тепер оселя, яка так і не встигла стати домом, неначе решето. Бойовикам не вдалося сховатися від прильотів українських захисників.

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Після російського вторгнення наприкінці березня околиця Бузової була заповнена пошматованою та спаленою технікою, залишками снарядів, покинутими ворожими танками. А ще повалені стовпи, геть всіяна залізяччям дорога, покинуті ящики з залишками боєприпасів.

Люди починають повертатися до будинків лише зараз - на попелища та розвалини. Анюта переживала за чоловіка, аби серце витримало побачити це все. Та чоловік заспокоївся, коли сусіди пояснили, ворог цілив по їхньому будинку, бо поруч були українські захисники. «Якщо це врятувало життя нашим пацанам, то я його побудував не даремно», - каже чоловік.

Кожен метр своєї господи Анюта наповнює життям. Тепер у них новий план - поставити тут вагончик і по камінчику відновлювати хату. «Город посадили, картоплю посадили, будемо жити, не дочекаються вони від нас», - каже вона.

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