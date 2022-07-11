Військові показали відео зі звільненої від окупантів Павлівки

Росіяни залишили по собі смерть і руїну.

Після російських військ велике і багатолюдне село Павлівка, що на Курахівському напрямку, тепер нежива територія.

Відео надала 68-ма окрема єгерська бригада.

"Колись велике і "живе" село стало тепер пусткою. Сюди прийшов «русский мир» і залишив по собі смерть і розруху. Сили оборони України продовжують звільняти від окупантів тимчасово зайняті землі. Чужого не треба, а своє повернемо", - написали військові.

Нагадаємо, на південному фронті російські військові намагаються не дозволити українським силам просунутися вглиб окупованих територій, відкриваючи вогонь.

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