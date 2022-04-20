Військові, поліцейські та рятувальники під час военного стану в Україні будуть лікуватися безплатно

Військові, поліцейські та рятувальники під час военного стану в Україні будуть лікуватися безплатно

В Україні усі військові, поліцейські та рятувальники упродовж воєнного часу зможуть безплатно лікуватись у медзакладах.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

Як зазначається, в період дії воєнного стану в Україні та протягом року з дня його припинення або скасування, військові, поліцейські та рятувальники можуть безплатно обслуговуватись у медзакладах Міноборони та МВС.

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“До цієї категорії належать військовослужбовців ЗСУ, НГУ, ДПСУ, інших військових формувань, поліцейські та особи рядового і начальницького ДСНС. Вони зможуть обслуговуватись у військово-медичних закладах, закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності й підпорядкування за територіальним принципом, що залучаються до надання медичної допомоги в умовах воєнного стану”, - наголосили в МВС України.

Нагадаємо, що 23-річна дівчина провела спецоперацію з порятунку рідних і їхніх сусідів із заблокованого Маріуполя.

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