Військові помирають через нестачу ліків: яка ситуація в Маріуполі 7 травня

Військові помирають через нестачу ліків: яка ситуація в Маріуполі 7 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 6 травня.

Окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" - Генштаб

В місті Маріуполь російська армія продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталь". Окупанти Здійснювали штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу, повідомили в Генштабі ЗСУ вранці 7 травня.

До порятунку українських військових із “Азовсталі” залучено впливових посередників — Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного хреста протягом дня, 6 травня, було організовано порятунок для більш ніж 40 цивільних людей з Маріополя – жінок і дітей. За його словами, триває робота над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються на "Азовсталі".

“Залучені впливові посередники. Впливові держави”, - підкреслив президент.

Associated Press

Шмигаль про ситуацію в Маріуполі: "Знищені понад 95% будівель, будуть десятки тисяч жертв"

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у Маріуполі надзвичайно важка ситуація, знищено понад 95% всіх споруд, “Азовсталь” залишається оточеною. Він зауважив, що не володіє точною інформацією щодо кількості жертв серед мирного населення у Маріуполі - це будуть десятки тисяч.

“У Маріуполі надзвичайно важка ситуація. Як казав мер Маріуполя: “Якщо десь є пекло на землі, воно сьогодні у Маріуполі”. Там дійсно знищено понад 95% всіх споруд, у тому числі цивільних, житла людей. “Азовсталь” залишається оточеною, ідуть важкі бої. Вчора-сьогодні російські війська намагалися прорватися і заходили вже у периметр заводу”, - заявив Шмигаль.

"Вони помирають, немає ліків": дружина азовця розповіла про ситуацію з захисниками Маріуполя

Українським захисникам Маріуполя дуже складно. Насамперед тому, що у них немає можливостей надавати медичну допомогу пораненим бійцям. Окрім того, в рідних українських військових з Маріуполя немає з ними зв’язку і всю інформацію вони дізнаються з новин. Про це розповіла дружина одного з бійців полку "Азов" Ярослава Іванцова.

Associated Press

У Кремлі нібито передумали проводити парад 9 травня у Маріуполі

У Росії заявили, що нібито не будуть проводити парад 9 травня у заблокованому окупантами Маріуполі. За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, "святкові заходи неможливі зі зрозумілих причини".

Окупанти розстріляли бійців "Азову", які мали евакуювати цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі

На території заводу "Азовсталь" в Маріуполі під час припинення вогню російські окупанти з ПТРК підбили автомобіль, який рухався, щоб евакуювати цивільних. У результаті один боєць загинув, шестеро поранені. Про це повідомив полк "Азов".

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Масово роздають "георгіївські стрічки": у мерії Маріуполя розкрили плани окупантів "побєдобєсія" на 9 травня

Російські окупанти, як раніше публічно заявили про відмову від проведення параду в заблокованому Маріуполі, роздали людям георгіївські стрічки та "привели до ладу" радянські пам'ятники. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Кремль вирішив повторити виставу": Подоляк розповів про плани Путіна на 9 травня в Маріуполі

Кремль вирішив повторити "виставу" 9 травня в заблокованому українському Маріуполі через вісім років після "параду полонених" в Донецьку. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних. Про плани очільника країни-агресорки Володимира Путіна розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"24 серпня 2014 року в Донецьку відбувся "парад полонених". Тоді 50 бійців ЗСУ провели вулицями міста, закидаючи сміттям. Через 8 років Кремль вирішив повторити "виставу" 9 травня в Маріуполі. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних", - написав він.

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"Фільтраційні процедури починаються вже усередині міста" - радник мера Маріуполя про життя людей в окупації

Російські окупанти масово депортують мешканців Маріуполя на територію РФ. Ті люди, які продовжують залишатися в обложеному загарбниками місті, зазнають нелюдських знущань - окупанти ставляться до них як до худоби.

У влади Маріуполя є підтверджені дані, що в російському селищі Врангеля, що біля Владивостока, нині перебуває близько 300 маріупольців, яких окупанти незаконно вивезли. Зв’язку з цими людьми немає, у них відсутні фінансові засоби для існування, роботи там також немає, лише - фізична. Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

Нагадаємо, український ведучий Андрій Бєдняков розповів про своє рідне місто Маріуполь і зізнався, що не знає, чи вцілів його будинок.

ЗСУ взяли в полон 11 російських снайперів на Харківщині - оперативні нічні новини станом на 7 травня

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