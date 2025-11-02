Військові попереджають про новий "Покровськ": "Осман" розповів, де наближається загроза

ЗСУ / © "Бернлі"

Український військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним “Осман” повідомляє про серйозні проблеми на Лиманському напрямку через активність ворожих пілотів FPV-дронів.

Про це військовий написав у своєму блозі.

За його словами, ситуація з логістикою у регіоні погіршується “в геометричній прогресії”, а бої на Лимані можуть незабаром розвиватися за сценарієм, схожим на події у Покровську.

Особливу небезпеку становить пересування українських підрозділів трасою Слов’янськ – Ізюм, де ситуація наразі оцінюється як “50/50”. На маршруті з’явилися оптоволоконні FPV-дрони противника. На жаль, повністю перекрити цю ділянку сіткою не встигли, що ускладнює забезпечення безпечного пересування.

“Боротьбі з ворожими екіпажами FPV-дронів треба приділити значно більше уваги”, — наголошує “Осман”. Він додає, що за кожного знищеного оператора варто нараховувати винагороду, як за знищену важку техніку.

Наразі українські військові продовжують працювати над захистом логістичних маршрутів та посиленням безпеки пересування підрозділів на Лиманському напрямку.

