Військові посунули окупантів від Оріхова і чекають на зброю, щоб влаштувати масований контрнаступ

Військові посунули окупантів від Оріхова і чекають на зброю, щоб влаштувати масований контрнаступ

На Запоріжжі росіяни буквально знищують Оріхів, місто щодня накривають артилерією, системами залпового вогню та забороненими фосфорними боєприпасами.

Найгарячіше місце – промислова зона – там не лишилося жодної вцілілої будівлі, але попри все українські бійці не дають просунутися окупантам далі, йдеться в ТСН.

Руїни на місці будівель, посічені стіни та згорілі автівки – так виглядає зараз Оріхівська промка. Пересуватись тут насправді небезпечно. Склади й підприємства на в’їзді до міста росіяни обстрілюють постійно. Вирви від снарядів завглибшки під два метри.

«Півметра не дотянули. Якби ще півметра – можна було б і бліндаж уже зробити», - кажуть люди.

У бункері, на 4-метровій глибині ховалися місцеві. Зрештою людям таки вдалося виїхати, коли бомбардування стали вже цілодобовими. Майже кожна будівля тут зруйнована, вся металеві конструкції геть понівечені.

Під шаленими обстрілами наші хлопці боронять підступи до промки. «Діду» – вже за 60, у нього троє онуків, але сам прийшов до військомату вже в перші дні війни. «З першого разу не взяли, сказали: «Йди внуків нянчи». Потом через тиждень знову прийшов, кажу: «Буду тут спать, поки не заберете». І всьо. Після того забрали сюди», - розказує він.

Своїм віком «Дід» не переймається. Каже – навпаки, совість не крає душу, бо робить саме те, що має.

Жити під постійною канонадою неймовірно складно, але це вдень. Вночі тут значно небезпечніше – так звані «люстри» росіяни запалюють ледь не щодоби. Позиції бійців накривають забороненими фосфорними боєприпасами, що спалюють усе живе. «Летить касета, касета розкривається в повітрі, і з касети вилітає багато-багато таких магнієвих, якщо я не помиляюся, сплавів, які в небі запалюються і потім люстрою засипають такі штуки, що горять, на великі площі», - розказує боєць.

Бійці кажуть, до Оріхова росіян не пустять, як би ті не намагалися просунутись. Останнього тижня тут навіть вдалось відкинути ворожі війська далі, ще на кілька кілометрів від містечка. Після отримання достатньої кількості західної зброї всі чекають на масований контрнаступ.

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