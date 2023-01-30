Військові повідомили, скільки "Калібрів" тримає Росія в Чорному морі 30 січня

Російські окупанти 30 січня вивели на бойове чергування в Чорне й Азовському морях понад 10 кораблів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

У Чорному морі російські війська тримають 11 кораблів, серед яких серед яких два надводних і один підводний ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" - 20 ракет.

В Азовському морі один ворожий корабель відстежує надводну обстановку.

Крім того, залишається надзвичайно високою загроза ракетної і мінної небезпеки. Від початку року на узбережжі і в прибережних водах Силами оборони знищено понад 10 морських мін.

"У штормовому морі ворог тримає і корабельне угруповання з ракетоносіями і залишив з 4 сотні мін, які хвилями приносить до берега. Не наражайте себе на небезпеку утримайтесь від прогулянок вздовж моря, при сигналах повітряної тривоги оперативно і чітко дотримуйтеся алгоритму дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські військові тримають у морі на чергуванні два великі десантні кораблі. Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснила, що наразі "це просто демонстрація сили" - висадка російського десанту на Чорноморському узбережжі є малоймовірною.

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