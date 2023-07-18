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Військові РФ на Луганщині переобладнують цивільні об'єкти під військові бази - Генштаб

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Військові РФ на Луганщині переобладнують цивільні об'єкти під військові бази - Генштаб

Окупанти переобладнують цивільні об'єкти інфраструктури під власні потреби / Фото: Associated Press

На Донеччині установи в декількох населених пунктів, зайнятих окупантами, переобладнані під військові потреби.

Російські окупанти продовжують переобладнувати об’єкти цивільної інфраструктури під власні потреби. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, в Лисичанську Луганської області російські окупанти обладнали територію колишньої міської поліклініки для розміщення особового складу та командування підрозділу “ахмат". 

“В населених пунктах Ялта, Юр’ївка та Урзуф Донецької області території баз відпочинку “Червона Гвоздика”, “Космос” та “Прибій” повністю переобладнано під військові бази з фортифікаційними спорудами - бліндажами - для розміщення особового складу російських окупаційних військ”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що у Міноборони наголосили, що українські військові на півдні потрохи, але впевнено просуваються вперед. Кульмінація під Мелітополем і Бердянськом настане тоді, коли ворог буде виснажений.

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Дата публікації
Перегляди
113
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