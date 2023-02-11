Військові РФ навмисно виводять з ладу свою техніку, щоб не брати участі у боях - Генштаб

Основною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів.

Російські військові навмисно виводять з ладу свою техніку, щоб не брати участі у бойових діях на території України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 11 лютого.

"У місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями, аби не брати участі в бойових діях", - йдеться у зведенні.

У Генштабі зазначили, що основною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів.

Нагадаємо, прикордонники збили російський штурмовик, який бомбардував Бахмут.

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