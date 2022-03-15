Військові РФ не гребують чужим майном і про свої "подвиги" хизуються рідним

Військові РФ не гребують чужим майном і про свої "подвиги" хизуються рідним

Росіяни показуються себе справжніми дикунами.

Путінське воїнство в Україні не лише вбиває, викрадає та катує цивільних, а ще й повсюди вдається до грабунку та мародерства. Російські окупанти, навіть розуміючи, що живими додому навряд чи повернуться, все одно поспішають розікрасти майно українців в їхніх зруйнованих будинках. Та ще й хваляться цим у розмовах з родичами.

Про це йдеться в ТСН.

Більше не «ввічливі люди», а жорстокі дикуни. Війна в Україні показала російських військових, які вони є, без прикрас. Тягнуть усе, до чого можуть дотягнутись, та ще й рідним хваляться – привезуть подарунки з розграбованих будинків українців. Родичі росіян мародерство схвалюють.

- У мене новини добрі! Німецьку хату знайшли, я зараз за*вся золото звідти виносити, нах*.

- Ахаха, мародер!

- Німець, йоп*, хохол-німець, у нього герб німецький. Мільйонів на 400 привезу. Духи знайшов, смачні нах*

- Усі бери!

- Хату цю спалимо нах*

Грабіжники здивовані, що українці, виявляється, живуть дуже непогано. На відміну від росіян.

- Будинок такий бідненький, а там коробки від Айфону, пц*, по кайфу люди живуть. Айпад знайшов. … Ми так порахували, якщо ми до травня тут, за грошима нормально виходить

Нічні заморозки змушують окупантів шукати собі прихисток у будинках, які вони ж самі й зруйнували.

- Є, де вікна розбиті та холодрига, бл* Нах* я нема, просто нічого немає взагалі. Я зараз зберусь і пішки піду. Ставлення просто як до собак, нах*

У тих селах, де їм вдалось закріпитись, російські загарбники нерідко виганяють господарів з уцілілих будинків, щоби влаштуватись самим. Раніше в Україні так чинили фашисти. І так само, як вони, росіяни крадуть у селян курей.

- Будинки грабуємо, щоб пожерти, бл*…Тут взагалі ніх* немає, всі магазини пограбували. Ми з Владом мопед сп*ли, проїхав до магазину, набрали синьки, в**лі Вчора будинок пограбували, курку замаринували, поїли.

Путінське воїнство справді голодує. Їм видали сухий пайок на три дні, і той прострочений – термін придатності сплив ще сім років тому. Однак, якщо вдається, вони не гребують крадіжками будь-якого добра, яке сподіваються вивезти додому. Є відео з камери спостереження в офісі приватної компанії в Херсоні. Російських військових командир привів сюди на нічліг, а вони розсовують по кишенях чуже майно.

- С*а, все повертали, вже й на підлозі валяється, бл* Капітан, бл*, сказали, не чіпати нічого. Повертали все, бл*

А ще один «визволитель» прийшов визволяти магазин побутової електроніки в Херсоні від товару. Та не зміг перемогти двері крамниці.

У захопленому БТРі українські військові знайшли телевізор, від якого путінський вояк «визволив» чиюсь хату. Для росіянина телевізор – річ майже сакральна. Однак показувати йому улюблені канали він не буде. Крадій навіки лишився в українській землі.

В українській розвідці повідомили: армія Путіна фактично вже узаконила мародерство в Україні. Адже загарбники виявились нездатні забезпечити себе пальним, харчами і технікою. Путінські вояки розікрали навіть гуманітарний конвой, який рушив на допомогу мешканцям Маріуполя, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.