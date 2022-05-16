Військові РФ перебувають у підвищеному ступені бойової готовності: яка ситуація у Придністров'ї

У Генштабі ЗСУ розповіли, яка наразі ситуація на території Придністровського регіону Республіки Молдова.
Загалом, у невизнаному Придністров'ї обстановка залишилася без суттєвих змін.
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, на території так званої "ПМР" російські військові перебувають у підвищеному ступені бойової готовності. Також в регіоні можливі провокації зі сторони РФ.
"На території Придністровського регіону Республіки Молдова обстановка залишилась без суттєвих змін. Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати у підвищеному ступені бойової готовності. В регіоні не виключається проведення провокацій російською стороною", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на кордоні з Білоруссю та Слобожанщині.
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