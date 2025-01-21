Військові РФ застосовують нову тактику під час штурмів на Торецькому напрямку: подробиці

Окупанти не відмовляються від ідеї окупації нових територій України і роблять для цього все можливе.

На Торецькому напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії, де російські війська активно застосовують артилерію, касетні авіабомби і дрони, зокрема з оптичним волокном. Окупанти також змінили тактику на цьому напрямку.

Про це в етері "Суспільного" повідомив пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов.

Він зазначив, якщо раніше росіяни проводили атаки великими піхотними групами, то зараз це дрібні штурмові групи з 2-3 солдатів, які намагаються прорватися до українських позицій.

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Також ворог активно використовує так званих “верблюдів” – бійців, які несуть боєприпаси для підтримки атакуючих груп, а також розвідників у цивільному одязі, що займаються мінуванням місцевості.

"Ми зафіксували випадок, коли людина в цивільному з мішком мінувала дорогу, дістаючи з нього протитанкові міни", – зазначив Алхімов.

Зокрема, у районі села Озарянівка ворог щодня намагається штурмувати українські позиції, однак значного просування не досяг.

За словами Алхімова, ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути в тил українських військ біля Кримського, але була швидко знищена танком бригади.

"Для знищення цієї групи викликали танк бригади, який ліквідував противника за лічені хвилини. Їх завданням було зайняти будівлю, придатну для оборони, аби мати можливість накопичувати сили. Чим довше ворог утримував би позицію, тим важче було б їх вибити", – пояснив Алхімов.

Нагадаємо, 28-ма окрема механізована бригада оприлюднила докази порушення російськими військовими правил ведення війни на Торецькому напрямку. На опублікованих світлинах видно, як противник маскується під цивільних.

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