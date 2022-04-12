Військові РФ в Україні масово ґвалтували жінок та дітей: в ООН відреагували

В ООН заговорили про злочини російських окупантів.
В ООН заявили, що усі масові зґвалтування жінок та дітей російськими військовими в Україні повинні розслідуватись.
Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву виконавчої директорки структури "ООН-жінки" Сіми Бахус.
В ООН визнали про велику кількість випадків, коли російські окупанти ґвалтували жінок та дітей на тимчасово окупованих територіях.
"Поєднання масового переміщення населення з присутністю великої кількості призовників, найманців та жорстокості, виявленої щодо українських цивільних осіб, стає тривожним", - сказала Сіма Бахус у Раді безпеки ООН.
Сіма Бахус додала, що вона була у Молдові, де перебуває багато українських біженців. Вона закликала збільшити присутність поліції на українсько-молдовському кордоні, щоб правоохоронці фіксували злочини, які стосуються гендерного насильства.
Нагадаємо, російський вбивця в Україні зґвалтував немовля та похвалився цим своїм друзям.
Також уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що наразі задокументовано приблизно 25 дівчат, яких російські окупанти зґвалтували у Бучі під Києвом.
Читайте також:
- Брешуть у відповідь, навіть на очевидні факти: Зеленський заявив про впевненість росіян у безкарності
- Колишній механік БТР армії РФ спалив військовий квиток і закликав окупантів повертатися додому: відео
- У Сєвєродонецьку окупанти знищили центр гуманітарної допомоги: щоденно годував 300 мешканців