Військові РФ в Україні масово ґвалтували жінок та дітей: в ООН відреагували

Військові РФ в Україні масово ґвалтували жінок та дітей: в ООН відреагували

В ООН заговорили про злочини російських окупантів.

В ООН заявили, що усі масові зґвалтування жінок та дітей російськими військовими в Україні повинні розслідуватись.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву виконавчої директорки структури "ООН-жінки" Сіми Бахус.

В ООН визнали про велику кількість випадків, коли російські окупанти ґвалтували жінок та дітей на тимчасово окупованих територіях.

"Поєднання масового переміщення населення з присутністю великої кількості призовників, найманців та жорстокості, виявленої щодо українських цивільних осіб, стає тривожним", - сказала Сіма Бахус у Раді безпеки ООН.

Сіма Бахус додала, що вона була у Молдові, де перебуває багато українських біженців. Вона закликала збільшити присутність поліції на українсько-молдовському кордоні, щоб правоохоронці фіксували злочини, які стосуються гендерного насильства.

Нагадаємо, російський вбивця в Україні зґвалтував немовля та похвалився цим своїм друзям.

Також уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що наразі задокументовано приблизно 25 дівчат, яких російські окупанти зґвалтували у Бучі під Києвом.

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