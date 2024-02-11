Військові розповіли, чи є ризик захоплення Авдіївки окупантами

Російські загарбники не можуть оточити чи захопити Авдіївку, поки в українських військових є сили та засоби тримати оборону.

Про це в етері телемарафону заявив командир 47-ї ОМБр Дмитро Рюмшин.

"Зараз м’ясними хвилями вони вже не пробують закидувати, тому що в них вже немає тих м’ясних хвиль. Вони періодично намагаються малими групами промацувати нашу оборону, перед цим попрацювати авіацією. Думають, що наші воїни будуть бігти, але наші воїни стійко стоять на визначених позиціях. Вони намагаються лізти різними диверсійними групами, підрозділами зі складу "Шторм Z", "Шторм V", це в’язні, але зазнають втрат", - заявив військовий.



За його словами, противник застосовує від Авдіївкою також механізовані війська, танки та артилерію.



"Крайнього полоненого, якого ми брали, це взагалі був якісь кухар. Тобто вони кидають всіх, хто може хоча б ходити, але успіху вони не мають. Як тільки намагаються іти на нас, то там і залишаються, вони своїх не забирають", - сказав Рюмшин.



Він також скептично прокоментував заяви російських пропагандистів щодо вдалого проникнення військ РФ в тил позиції ЗСУ в Авдіївці по трубі.



"Росіяни, щоб показати свої успіхи, вже починають видумувати різні моменти, як вони перехитрили Збройні сили України, знайшли якусь трубу там, пролізли і завдяки цьому змогли десь вклинитися. Але насправді, якщо подивитися місцевість – поля усіяні технікою та загиблими вояками російської армії", - додав військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дефіцит боєприпасів обмежує дії ЗСУ, аналітики назвали наслідки на фронті.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти пішли в наступ на Донеччині, воїни ЗСУ розповіли про ситуацію і брак боєприпасів.

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