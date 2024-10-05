Військові розповіли про складну ситуацію на Покровському напрямку

Ворог не зменшує свої намагання просунутись на Покровському напрямку.

Ситуація на Покровському напрямку фронту наразі дуже складна, оскільки загарбники проводять штурмові дії цілодобово і залучають для цього велику кількість особового складу та техніки.

Про це в етері Еспресо розповів начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач.

Він заявив, що ворог не зменшує свої намагання просунутись на Покровському напрямку.

"Відбуваються постійні штурми саме в напрямку міста Покровськ. Зокрема, в напрямку населених пунктів Гірняк та Селидове. Саме в цьому напрямку російські окупанти намагаються просуватись. Тут велику роль відіграє ландшафт. Оскільки до Покровська була відносна рівнина. Тепер бойові дії відбуваються на схилах та висотах, що дозволяє трішки уповільнити наступ противника. Загалом можна констатувати, що росіяни штурмують постійно. Нам дуже важко, якщо говорити відверто, ми маємо багато поранених", - розповів Сєкач.

Військовий наголосив, що загарбники проводять свої штурми із залученням великої кількості особового складу.

"Противник продовжує застосовувати техніку та велику кількість особового складу. Наразі вони повернулись до тактики, коли атакують групами по 4 осіб. Раніше вони атакували групами, які складались з двох осіб", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт назвав наступну ціль армії РФ після захоплення Вугледара.

Крім того, ми раніше інформували, що Росіяни захопили два села у районі Покровська.

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