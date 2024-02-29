Військові розповіли, як весняна погода вплине на бої

Навесні погода може змінити ситуацію на фронті. Зокрема, може сповільнитися рух важкої техніки. Цей час може піти на користь Силам оборони.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"З настанням весни можуть піднятися і ґрунтові води. Звичайно, що це призведе і до підтоплення окопів. Це дообладнання позицій на місцях. Цей час можна виграти й використати на нашу користь. Оскільки противнику досить складно певний час буде вести наступальні дії саме із застосуванням важкої техніки, танків, бойових броньованих машин тощо", - наголосив представник ЗСУ.

За словами Євлаша, виграний час українські війська можуть використати для дооблаштування своїх укріплень. Адже зараз Сили оборони перебувають у стратегічній обороні.

"Наша основна задача - це сточення потенціалу противника на всіх його напрямках. Саме цей час можна продуктивно та результативно використати на нашу користь", - розповів Євлаш.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про складну ситуацію на фронті. Окупаційна армія продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. "напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках.

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