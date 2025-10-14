Військові розповіли про «дивне явище» на Покровському напрямку

Війна в Україні / © Associated Press

Російські війська активізували наступальні дії на Покровському напрямку та почали знову застосовувати бронетехніку, що є нетиповим для останніх місяців.

Про це в етері телеканалу Еспресо розповів командир взводу батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-ї окремої єгерської бригади Гусь.

«Ситуація на Покровському напрямку залишається важкою. Ворог посилює тиск, намагаючись остаточно перерізати логістику до Покровсько-Мирноградської агломерації зі сходу — з боку Родинського, а також із південного заходу — від Удачного та Котлиного. Окупанти продовжують наступ і практично окупували ці два населені пункти», — повідомив військовий.

За його словами, противник активно засилає невеликі піхотні групи, тиск на передмістя Покровська триває безперервно, особливо на південних околицях міста.

«Фіксуються не одна і не дві спроби атак із використанням бронетехніки — чого вже давно не спостерігалося. Це досить рідкісне явище за останній рік», — наголосив командир.

Раніше повідомлялося, що плани Кремля захопити Покровськ у 2025 році та продемонструвати силу новому президенту США провалилися.

Ми раніше інформували, що російські війська намагаються просуватися на захід від Покровська та планують вийти на північно-західні околиці міста.