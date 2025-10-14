- Дата публікації
- Війна
- 254
- 1 хв
Військові розповіли про «дивне явище» на Покровському напрямку
На Покровському напрямку ситуація залишається складною, де російські війська нарощують тиск, намагаючись перерізати українську логістику.
Російські війська активізували наступальні дії на Покровському напрямку та почали знову застосовувати бронетехніку, що є нетиповим для останніх місяців.
Про це в етері телеканалу Еспресо розповів командир взводу батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-ї окремої єгерської бригади Гусь.
«Ситуація на Покровському напрямку залишається важкою. Ворог посилює тиск, намагаючись остаточно перерізати логістику до Покровсько-Мирноградської агломерації зі сходу — з боку Родинського, а також із південного заходу — від Удачного та Котлиного. Окупанти продовжують наступ і практично окупували ці два населені пункти», — повідомив військовий.
За його словами, противник активно засилає невеликі піхотні групи, тиск на передмістя Покровська триває безперервно, особливо на південних околицях міста.
«Фіксуються не одна і не дві спроби атак із використанням бронетехніки — чого вже давно не спостерігалося. Це досить рідкісне явище за останній рік», — наголосив командир.
Раніше повідомлялося, що плани Кремля захопити Покровськ у 2025 році та продемонструвати силу новому президенту США провалилися.
Ми раніше інформували, що російські війська намагаються просуватися на захід від Покровська та планують вийти на північно-західні околиці міста.