Ігнат розповів про тактику РФ під час атак БпЛА на Україну: у чому небезпека

Безпілотник. / © ТСН.ua

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Російська армія застосовує різні тактики під час ударів безпілотниками по Україні. Зокрема, влаштовують групові нальоти дронів один населений пункт.

Про це повідомив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі “РБК.Україна”.

З його слів, росіяни зараз постійно змінюють маршрути БпЛА і намагаються пускати їх на великих висотах - понад 2 кілометри від землі, а далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт.

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“На такій висоті вони стають більш видними для наших радарів, але недосяжними для стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів і мобільних вогневих груп", – пояснює Юрій Ігнат.

Окрім того, росіяни влаштовують групові нальоти БпЛА одночасно на один населений пункт чи об'єкт. Наприклад, так було вночі проти 26 травня у Старокостянтинові Хмельницької області. Саме туди був спрямований основний акцент їхньої атаки, додав Ігнат.

Крім того, росіяни запускають 60% справжніх БПЛА та 40% хибних, щоб посилити навантаження на українську ППО.

Нагадаємо, аналітик ISW заявляють про те, що Росія модернізує "Шахеди" для прориву ППО. Зазначається, що раніше російська армія використовувала БпЛА для перенавантаження української протиповітряної оборони, аби дати можливість ракетам досягати цілей. Але останні модифікації «Шахедів» свідчать про спробу Росії знову зробити ці дрони ефективною зброєю самою по собі.

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Минулої ночі російські війська вперше за період повномасштабної війни атакували Харків FPV-дроном з бойовою частиною. Через удари по місту є постраждалі та руйнування цивільної інфраструктури. Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти «вразливі місця» в обороні міста.

Зауважимо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголошував на тому, що росіяни випробовували новий дрон під час атаки на Одесу 24 травня. Окупанти застосували дрон, який раніше не фіксували українські сили ППО.

Дата публікації 12:02, 27.05.25 Кількість переглядів 41 Десятки тисяч військ ворога вже на кордоні! Харків в очікування наступу вже за кілька днів