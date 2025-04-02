Військові стали на захист «Автомагістраль-Південь», яка будує лінії оборони на Донеччині

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За повідомленням підрядника, За повідомленням підрядника, лінія складається з декількох десятків опорних пунктів.

На відміну від попереднього проєкту опорні пункти призначені для тимчасового перебування військових підрозділів. «В процесі проєктування замовником враховані рекомендації військових. Лінія проходить через зелені насадження. Будівельні роботи виконуються так, щоб по-максимуму зберегти «зеленку». Загалом маскуванню об’єкту надається дуже велике значення», - зазначає компанія.

Траншеї мають бути повністю перекритими. Всі обʼєкти лінії оборони будуть пов’язані між собою надійно захищеними тунелями з міцних металевих конструкцій. Наразі на об’єкті виконуються земляні роботи, влаштовується дренаж з щебню, монтуються фортифікаційні споруди. На наступному етапі почнеться монтаж металевих конструкцій.

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««Автомагістраль-Південь» чи не єдина велика будівельна компанія, яка допомагає військовим і займається масштабним будівництвом ліній оборони. Ця допомога є дуже важливою, адже у «Автомагістраль-Південь» є необхідна техніка, є інженери, є досвідчені працівники, які можуть забезпечити об’єми, якість, дотримання технологій, терміни виконання робіт. Завдяки перегляду старих методик та напрацюванню нових інженерних рішень, компанія сьогодні будує фортифікації, які дійсно відповідають вимогам сучасної війни», - розповідає полковник ЗСУ Володимир Шаргу.

За словами військового, воїни з обуренням сприймають сигнали про переслідування компанії з боку та спроби рейдерства.

«Будівельники працюють в умовах наближених до бойових. Часто під обстрілами. Переконаний, що сотні автомагістралівців, які перебувають у лавах ЗСУ, пишаються за свою компанію. Пишаються своїми колегами, друзями, які пліч-о-пліч з військовими роблять дуже важливу для країни справу. І, відповідно, з нерозумінням і занепокоєнням дізнаються новини про переслідування компанії, спроби рейдерства, тощо. Тим, хто перешкоджає роботі підприємства, раджу хоч раз в житті приїхати на нуль, подивитись в очі військовим та пояснити, навіщо вони завдають удару їм в спину», - підсумовує Шаргу.

Нагадаємо, президент Національній асоціації дорожників України Микола Березовський заявив, що минулого року керівництво ДСР та Нацполіції не припиняє спроб заблокувати діяльність найбільших будівельних компаній країни. Як зазначають в НАДУ, у протистоянні з каральними органами наступає момент, коли треба вирішувати - або відкупитись, або втратити бізнес, який створювався не одне десятиріччя. «Хтось стає на коліна і платить. Хтось як «Автомагістраль-Південь» публічно відмовляється від пропозицій платити, бореться та надає ситуації максимального розголосу», - заявив Березовський.