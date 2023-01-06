Військові у прямому ефірі показали ситуацію в Бахмуті і попросили безпілотники (відео)

Українські військові у Бахмуті просять у Міноборони України безпілотники Mavic 3, які сьогодні виконують функції і розвідувальних, і ударних БПЛА.

ЗСУ розповіли про ситуацію в Бахмуті Донецької області. За їхніми словами, обстановка у місті надзвичайно складна, ЗСУ роблять все можливе, аби відбити ворожі атаки.

Відеозвернення ЗСУ зявилося у ТікТок.

"За дві останні доби просто маси піхоти, артилерійського вогню. Мордор лізе, намагається прорвати наші позиції. На деяких напрямках на 50-100 метрів їм вдалося просунутися. Мабуть, дуже багато БК підвезли.Тривають постійні атаки. Лінія оборони тримається у таких надлюдських умовах, місто стоїть", - наголосили військові.

Вони додали, що ЗСУ роблять все можливе і неможливе для того, щоб втримати місто, але для цього ЗСУ ппотрібна допомога. Зокрема, йдеться про безпілотники Mavic 3. За словами захисників, вони виконують функції розвідувальних та ударних БПЛА і мають одну з найголовніших ролей.

Їх для ЗСУ постачають переважно волонтери, однак військові закликають зробити все, аби мати змогу централізовано закупляти ці БПЛА для українських військових допоки ЗСУ отримають більш сучасні і потужні дрони.

Крім того, воїни розповіли, що попри обіцянки Росії припинити вогонь на різдвяні свята, окупанти стріляють, як і раніше, на всю потужність. Росіяни намагаються атакувати, але, за словами військових, у них нічого не виходить.

Нагадаємо, 5 січня, в Донецькій області українські сили протиповітряної оброни "приземлили" російський літак. Він впав в одному з сіл.

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