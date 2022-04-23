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Військові угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога: ситуація на Донбасі 23 квітня

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Військові угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога: ситуація на Донбасі 23 квітня

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили літак Су-25, крилату ракету та три ворожих дрони Орлан-10.

Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зокрема українські захисники за 23 квітня знищили:

  • 4 танки,
  • 5 артилерійських систем,
  • 15 одиниць броньованої техніки,
  • 1 бойову броньовану машину,
  • 4 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:

  • 1 літак (Су-25),
  • 1 крилату ракету,
  • 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаєм, російські окупанти 23 квітня обстріляли з артилерії територію Сумської області. Загарбники влучили в психоневрологічний інтернат у селі Атинське та на територію приватних будинків.

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