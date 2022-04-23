Військові угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога: ситуація на Донбасі 23 квітня

Підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили літак Су-25, крилату ракету та три ворожих дрони Орлан-10.
Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зокрема українські захисники за 23 квітня знищили:
- 4 танки,
- 5 артилерійських систем,
- 15 одиниць броньованої техніки,
- 1 бойову броньовану машину,
- 4 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:
- 1 літак (Су-25),
- 1 крилату ракету,
- 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Нагадаєм, російські окупанти 23 квітня обстріляли з артилерії територію Сумської області. Загарбники влучили в психоневрологічний інтернат у селі Атинське та на територію приватних будинків.
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