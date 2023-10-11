Військові в Ізраїлі зіткнулася з нестачею амуніції та проблемами з логістикою - ЗМІ

Зазначається, що обладнання та амуніція несправна та стара.

Військові Ізраїлю зіткнулася з нестачею амуніції та проблемами з логістикою.

Про це в "Огляді від BILD" розповів головний редактор ізраїльського інформаційного порталу "Деталі" Еміль Шлеймович.

"Ми бачимо нестачу як предметів, так і логістики для резервістів. Про нестачу предметів особистої гігієни чи теплих речей можна не говорити, бо ніхто не тримає склад, розрахований на моментальний заклик 300 тисяч людей. А зараз можуть збільшити до 360 тисяч. Це зрозуміло", - розповів Еміль Шлеймович.

Журналіст також доповнив, що обладнання та амуніція несправна та стара. І це згодом буде розслідуватися.

"Але те, що певна частина обладнання та амуніції несправна, занадто стара й таке інше — це викликає питання і теж розслідуватиметься потім. Щоправда, з Армії оборони Ізраїлю вже підтвердили, що мають достатньо амуніції. Питання, можливо, у недостатній логістиці, щоб це все доставити", - підкреслив Еміль Шлеймович.

Нагадаємо, що в ГУР пояснили, яку зброю Росія намагається передати ХАМАСу, щоб "підставити" Україну.

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