Військові відбили дев'ять атак ворога і знищили понад 200 окупантів - Генштаб

Повітряні сили вдарили по колонах російської бронетехніки.

Протягом минулої доби, 24 березня, українські військовослужбовців відбили дев'ять ворожих атак армії Російської Федерації.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Також читайте Більшість високоточних російських ракет не влучили в цілі — Reuters

Крім того, було знищено 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем армії окупанта. Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки та два БПЛА ворога.

За минулу добу противник втратив понад 200 військовослужбовців, наголосили у Генштабі.

Угрупованням Повітряних Сил ЗС У було уражено шість повітряних цілей ворога: один літак, один БПЛА та чотири крилаті ракети.

"Авіація Повітряних Сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога",- повідомив Генштаб.

Як повідомлялося, на Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ. Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та стійке утримання всіх визначених рубежів оборони.

Читайте також: