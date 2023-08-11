Військові влаштували окупантам "фаєр-шоу" на Луганщині і показали це на відео

З'явилося відео, як українські військові епічно знищили російську БМП разом з екіпажем.

На Луганщині українські захисники знищили російську БМП-1 разом з екіпажем та 8 особами десанту.

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

Зазначається, що нищівного удару дроном завдали бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС".

"На Луганщині Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "АХІЛЛЕС" 92-ої ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищила російську БМП-1 разом з екіпажем та 8 особами десанту. Удар нанесений за допомогою нічного дрона зі скидом", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, що після того, як БПЛА скинув вибухівку, стався епічний вибух.

Військові влаштували окупантам "фаєр-шоу" на Луганщині: відео знищення російської БМП

Нагадаємо, захисники 15-го мобільного прикордонного загону раніше показали відео, як виявили та знищили російський комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М".

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