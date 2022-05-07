Військові врятували із підвалу на Луганщині 300 людей: на Закарпатті люди пригадали жахи евакуації під обстрілами

Майже три сотні людей, серед яких 5-місячне немовля, з перших днів війни ховалися у шкільному підвалі у селі на Луганщині, поки їх не відшукали військові.

Майже три місяця 300 людей на Луганщині просиділи у підвалі школи без зв’язку, світла та тепла, а через безперервні бомбардування росіян уже зневірилися, що виживуть. З-під обстрілів їх урятували українські військові- спочатку вивезли у безпечну зону, а потім навіть знайшли прихисток на Закарпатті, йдеться в ТСН.

Дар’я пригортає до грудей п’ятимісячного сина, який із мамою під обстрілами від початку війни жив у підвалі. Без світла, тепла, та цілими днями, без їжі. Як вони з малечею вижили - жінка досі не розуміє.

«Я біжу і чую, що позаду мене осколки по дахах цокотять. Ми падали, потім знову тихо і знову бігли», - розповідає вона, як під обстрілами, з двома маленькими дітьми, бігла в укриття сільської школи.

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Після того, як рашисти почали бомбардувати та крити артилерією хати, у тому підвалі ховалися усі селяни. Зі своїми чотирма котами тут сиділа і пані Надія. Згадує, так 80 років тому ховалась від фашистів. «Я третю війну переживаю. У 41 році німці такого не робили. Німці евакуювали населення, а тоді стріляли, а ці стріляють по живих людях», - каже Надія Шарпак.

Під постійними обстрілами невеличке село на Луганщині опинилось з перших днів війни. Місцеві кажуть, росіяни навмисне гатили по приватних будинках. Зайвий раз зі шкільного підвалу люди навіть визирнути боялися. Кожного разу, коли йшли за їжею, то ризикували життям. «Магазини уже не працювали. Те, що було, те і їли. Виходили із підвалів і на вогнищах готували їжу», - пригадують люди.

Будинок Галини російські солдати знищили на її 85-тий день народження. «Бомба прямо у погріб упала, вирва така… діаметром 5 метрів. Я тоді ходжу, не знаю, де мені притулитися. О, це дякую тому проклятому Путіну за такий подарунок мені на день народження», - плаче жінка.

Майже триста селян вже не сподівалися на порятунок, а тікати під постійними обстрілами означало вірну загибель. Врятували людей українські військові. Коли зайшли в село, почали шукати жителів, після порожніх хат вирішили перевірити шкільний підвал.

«Вони зайшли у школу і там у підвальних приміщеннях вони знайшли людей. Діти дуже боялися, бо вони були у формі. Він сказав, що вони з другом були змушені зняти бронежилети і тільки тоді діти до них підійшли і почали з ними гратися», - розповідає волонтерка Діана, чоловік якої - боєць ЗСУ, і який першим натрапив на переляканих людей.

Він одразу зателефонував дружині, щоб та шукала людям прихисток на Закарпатті. Тим часом військові думали, як вивезти людей.

ЗСУ врятували майже 300 людей із Луганщини, які від початку війни жили в підвалі

«Як нас вивозили то все рвалося на очах. По машинах стріляли, йшли осколки… З дітворою виїжджали і осколки летіли по машині», - пригадують люди.

Усі евакуйовані не лише дісталися безпечного місця живими, а і поранень уникнули. Вже тут, на Закарпатті, оговтуються від пережитого. Зі своїми рятівниками, які нині на передовій, спілкуються телефоном. «Я казав вам, що усе буде добре. Постараємося зробити так, аби ви скоро додому повернулися», - кажуть бійці.

Але вдома після перемоги все доведеться будувати чи не з нуля. Після приходу російських «визволителів» у селі не залишилося жодного вцілілого будинку.

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