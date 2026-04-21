Військові з екіпажу «Сірий» з 42 ОМБр майстерно збивають реактивні «шахеди»

Про це повідомляє «Україна 24/7».

Зазначається, що хоча цей дрон використовується Силами оборони тільки з осені 2025 року, але вже встиг поставити декілька рекордів.

Зокрема, нещодавно 190-й навчальний центр Сил Безпілотних Систем реалізував перше в світі дистанційне збиття «шахеда». Військові успішно використали нову тактику – перехоплювачі розставляє персонал, а пілоти керують ними дистанційно з безпечного місця.

Крім того, бійці батареї перехоплювачів «Стаф» зі 158 ОМБр знищили унікальний іранський безпілотник Mohajer-6 вартістю $5 мільйонів. Для порівняння – LITAVR коштує близько $2000. Mohajer-6 – це багаторазовий дрон, який може нести до 100 кг, включаючи 4 авіабомби або ракети класу «повітря-земля».

Як повідомлялося раніше, БПЛА LITAVR від компанії F-Drones постачається до війська з осені 2025 року. Дальність польоту – до 60 км, висота – 9,5 км. Максимальна швидкість – 300 км/год, тривалість польоту — до 15 хв. Маса бойової частини — 500 г. Підрив – оператором, кінетичний удар чи самопідрив під час контакту. Застосовує інерційну систему наведення без використання GPS, а також автоматичне донаведення на ціль.