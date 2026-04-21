ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Військові з екіпажу «Сірий» з 42 ОМБр майстерно збивають реактивні «шахеди»

Військові з екіпажу БПЛА «Сірий» 42 окремої механізованої бригади ім. Героя України Валерія Гудзя показали відео знищення російського реактивного «шахеда» за допомогою українського дрона-перехоплювача LITAVR.

Про це повідомляє «Україна 24/7». 

Зазначається, що хоча цей дрон використовується Силами оборони тільки з осені 2025 року, але вже встиг поставити декілька рекордів. 

Зокрема, нещодавно 190-й навчальний центр Сил Безпілотних Систем реалізував перше в світі дистанційне збиття «шахеда». Військові успішно використали нову тактику –  перехоплювачі розставляє персонал, а пілоти керують ними дистанційно з безпечного місця. 

Крім того, бійці батареї перехоплювачів «Стаф» зі 158 ОМБр знищили унікальний іранський безпілотник Mohajer-6 вартістю $5 мільйонів. Для порівняння – LITAVR коштує близько $2000. Mohajer-6 – це багаторазовий дрон, який може нести до 100 кг, включаючи 4 авіабомби або ракети класу «повітря-земля». 

Як повідомлялося раніше, БПЛА LITAVR від компанії F-Drones постачається до війська з осені 2025 року. Дальність польоту – до 60 км, висота – 9,5 км. Максимальна швидкість – 300 км/год, тривалість польоту — до 15 хв. Маса бойової частини — 500 г. Підрив – оператором, кінетичний удар чи самопідрив під час контакту. Застосовує інерційну систему наведення без використання GPS, а також автоматичне донаведення на ціль.

Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie