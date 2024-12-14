Військові з Північної Кореї отримують жорстку демотивацію через втрати у війні проти України — "Осман"

У бій військові з Північної Кореї пішли понад тиждень тому. Це підготований, вмотивований та холоднокровний особовий склад, який добре володіє усіма видами озброєння радянського зразка, переймається за життя своїх побратимів і отримує жорстку демотивацію через втрати.

Про це повідомив командир взводу 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" на своєму Telegram-каналі "Говорять снайпер+" 14 грудня.

Ось як, за словами Бунятова, характеризує військових з КНДР полонений росіянин: "Корейцы, которые прослужили вместе по 5-10-15 лет, умирают друг у друга на глазах, какая у них может быть мотивация? Наверное не здохнуть от расстрела, как и у наших зэков".

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Як зазначає "Осман, росіяни, у свою чергу, не розуміючи їх реального бойового потенціалу, знищують корейців на рівні зі своїм стадним мʼясом.

"До дронів вони готовими не були і не будуть, зліплені з кісток і плоті, дохнуть так само, як і наші "братья", до всього цього додається надзвичайно погана координація, яка тільки погіршує їх становище. Свою інформаційну політику російські окупанти максимально спрямовують на возвеличення союзника та приписують йому "перемоги", за які здохло декілька сотень росіян, але зрозуміло чому… У майбутньому, це допоможе їм отримати більше халявного мʼяса для фронту", — пояснив Бунятов.

Нагадаємо, солдатів КНДР готують до штурму, з'явилися нові дані про їх участь у війні.

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