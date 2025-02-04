Військові з Північної Кореї на Курщині: в РНБО розповіли, як давно їх не бачили на фронті

У РНБО зазначили, що наразі немає остаточного розуміння, чи повернуть кндрівських військових для участі в штурмових діях на Курщині.

Військові з Північної Кореї вже протягом кількох тижнів участі у штурмах не беруть.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Наразі немає остаточного розуміння, чи повернуть кндрівських військових для участі в штурмових діях на Курщині. Зараз вони протягом кількох тижнів участі в штурмах не беруть", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук повідомив, що війська КНДР відвели від лінії фронту через великі втрати.

Розвідка Південної Кореї також підтвердила інформацію про відступ північнокорейських військ з Курської області через значні втрати. У розвідці зазначили, що наразі війська Північної Кореї, не беруть участі у бойових діях.

Стало відомо! Моторошний наказ для солдатів з КНДР!

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