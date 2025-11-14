- Дата публікації
-
- Війна
- 59
- 1 хв
Військові з полку «Яструби» прохають небайдужих допомогти зібрати на авто для евакуації та логістики
У багатьох випадках лише авто забезпечує шанс на евакуацію та підвезення боєприпасів.
Військові, які нищать ворога на Запорізькому напрямку, група РЕБ 411 окремого полку безпілотних систем, прохають допомогти їм у вкрай важливій справі — зібрати кошти на повноприводну автівку, яка необхідна для евакуації та для забезпечення підвезення необхідного обладнання, боєприпасів та виконання інших бойових завдань в умовах осені.
Військовослужбовці кажуть, що від наявності автівки залежать не тільки бойові завдання, але, і звісно, їхні життя.
«Росіяни сунуть, скорочуючи відстань до наших позицій. Днями стався випадок, коли ми мчали з точки А в точку В по суцільному бездоріжжю. Шанс вижити — це їхати тільки там, де дороги немає. Якщо не мати повноприводної автівки, то тоді є можливість їхати тільки по тим дорогам, які у ворога як на долоні. Тому і оголошуємо збір на таке авто», — розповів нам військовослужбовець з цього полку.
Необхідна сумма — 250 тис. грн. Військові, як і зазвичай, готові відзвітувати за використані кошти.
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/AdfyiwPgEf
Номер картки банки
4874 1000 2807 4170
