Війна
59
1 хв

Військові з полку «Яструби» прохають небайдужих допомогти зібрати на авто для евакуації та логістики

У багатьох випадках лише авто забезпечує шанс на евакуацію та підвезення боєприпасів.

Ігор Сєров
Ситуація на фронті

Військові на Запорізькому напрямку прохають терміново допомогти придбати автівку для виконання бойвих завдань. Колаж. / © ТСН

Військові, які нищать ворога на Запорізькому напрямку, група РЕБ 411 окремого полку безпілотних систем, прохають допомогти їм у вкрай важливій справі — зібрати кошти на повноприводну автівку, яка необхідна для евакуації та для забезпечення підвезення необхідного обладнання, боєприпасів та виконання інших бойових завдань в умовах осені.

Військовослужбовці кажуть, що від наявності автівки залежать не тільки бойові завдання, але, і звісно, їхні життя.

«Росіяни сунуть, скорочуючи відстань до наших позицій. Днями стався випадок, коли ми мчали з точки А в точку В по суцільному бездоріжжю. Шанс вижити — це їхати тільки там, де дороги немає. Якщо не мати повноприводної автівки, то тоді є можливість їхати тільки по тим дорогам, які у ворога як на долоні. Тому і оголошуємо збір на таке авто», — розповів нам військовослужбовець з цього полку.

Необхідна сумма — 250 тис. грн. Військові, як і зазвичай, готові відзвітувати за використані кошти.
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/AdfyiwPgEf

Номер картки банки
4874 1000 2807 4170
59
