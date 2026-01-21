- Дата публікації
Військові з СЗЧ готові повернутися на службу: командир назвав головну умову
Експерт переконаний, значна частина бійців, які самовільно залишили підрозділи, не проти продовжити захищати країну, проте вимагають зміни ставлення до себе з боку командування.
В Україні склалася парадоксальна ситуація: попри велику кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ), існує значний прошарок дезертирів, які прагнуть повернутися до війська. Головною перепоною для них стає не страх війни, а якість управління на місцях.
Про це в інтерв’ю Radio NV розповів командир військової частини у 17-му армійському корпусі, лейтенант ЗСУ Андрій Іванов із позивним «Прокурор».
За словами військового, серед тих, хто пішов у СЗЧ, є неймовірно велика кількість людей, готових спокутувати свою провину службою. Однак вони категоричні у своїх вимогах щодо майбутнього місця служби.
«Сьогодні мене дуже цікавить той прошарок хлопців, які хочуть повернутися. І все дуже індивідуально. Люди хочуть повертатися сьогодні до здравомислячих командирів насамперед. І неважливо — це штурмові підрозділи або підрозділи забезпечення. Вони хочуть просто нормального ставлення», — наголосив лейтенант.
Іванов переконаний, що мобілізаційний ресурс серед «сзчшників» недооцінений. На його думку, повернення цих людей могло б повністю розв’язати проблему комплектації допоміжних сил.
«Точно можу сказати, що заповнити сьогодні всі підрозділи забезпечення в нових корпусах можна за рахунок тих людей, які з СЗЧ готові повернутись», — підкреслив військовий.
Чому бійці тікають з армії
Офіцер також проаналізував причини, які штовхають військовослужбовців на злочин. На його думку, корінь проблеми часто криється у недосконалій роботі військово-лікарських комісій (ВЛК) та неправильному розподілі кадрів.
За його словами, переважно у СЗЧ йдуть ті військові, які мають реальні проблеми зі здоров’ям або фізичні вади, але не встигли або не змогли належним чином пройти медогляд. В результаті люди, які об’єктивно не можуть виконувати завдання на передовій, опиняються в бойових бригадах, що призводить до фізичного та психологічного зламу.
Які масштаби проблеми
Ситуація з СЗЧ залишається серйозним викликом для обороноздатності держави. Міністр оборони України Михайло Федоров озвучив тривожну статистику:
У розшуку за порушення правил військового обліку наразі перебувають близько двох мільйонів українців.
Близько 200 тисяч військовослужбовців перебувають у СЗЧ.
Створення механізмів для повернення мотивованої частини цих людей може стати одним із шляхів посилення української армії у критичний момент.
Нагадаємо, раніше очільник ППО Третього армійського корпусу, капітан ЗСУ Віталій Самойленко повідомив, що одна з ключових причин самовільного залишення частини – нестача особового складу, через яку неможливо забезпечити повноцінні ротації.