ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
2 хв

Військові з СЗЧ готові повернутися на службу: командир назвав головну умову

Експерт переконаний, значна частина бійців, які самовільно залишили підрозділи, не проти продовжити захищати країну, проте вимагають зміни ставлення до себе з боку командування.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
СЗЧ

СЗЧ / © скриншот з відео

В Україні склалася парадоксальна ситуація: попри велику кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ), існує значний прошарок дезертирів, які прагнуть повернутися до війська. Головною перепоною для них стає не страх війни, а якість управління на місцях.

Про це в інтерв’ю Radio NV розповів командир військової частини у 17-му армійському корпусі, лейтенант ЗСУ Андрій Іванов із позивним «Прокурор».

За словами військового, серед тих, хто пішов у СЗЧ, є неймовірно велика кількість людей, готових спокутувати свою провину службою. Однак вони категоричні у своїх вимогах щодо майбутнього місця служби.

«Сьогодні мене дуже цікавить той прошарок хлопців, які хочуть повернутися. І все дуже індивідуально. Люди хочуть повертатися сьогодні до здравомислячих командирів насамперед. І неважливо — це штурмові підрозділи або підрозділи забезпечення. Вони хочуть просто нормального ставлення», — наголосив лейтенант.

Іванов переконаний, що мобілізаційний ресурс серед «сзчшників» недооцінений. На його думку, повернення цих людей могло б повністю розв’язати проблему комплектації допоміжних сил.

«Точно можу сказати, що заповнити сьогодні всі підрозділи забезпечення в нових корпусах можна за рахунок тих людей, які з СЗЧ готові повернутись», — підкреслив військовий.

Чому бійці тікають з армії

Офіцер також проаналізував причини, які штовхають військовослужбовців на злочин. На його думку, корінь проблеми часто криється у недосконалій роботі військово-лікарських комісій (ВЛК) та неправильному розподілі кадрів.

За його словами, переважно у СЗЧ йдуть ті військові, які мають реальні проблеми зі здоров’ям або фізичні вади, але не встигли або не змогли належним чином пройти медогляд. В результаті люди, які об’єктивно не можуть виконувати завдання на передовій, опиняються в бойових бригадах, що призводить до фізичного та психологічного зламу.

Які масштаби проблеми

Ситуація з СЗЧ залишається серйозним викликом для обороноздатності держави. Міністр оборони України Михайло Федоров озвучив тривожну статистику:

  • У розшуку за порушення правил військового обліку наразі перебувають близько двох мільйонів українців.

  • Близько 200 тисяч військовослужбовців перебувають у СЗЧ.

Створення механізмів для повернення мотивованої частини цих людей може стати одним із шляхів посилення української армії у критичний момент.

Нагадаємо, раніше очільник ППО Третього армійського корпусу, капітан ЗСУ Віталій Самойленко повідомив, що одна з ключових причин самовільного залишення частини – нестача особового складу, через яку неможливо забезпечити повноцінні ротації.

Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie