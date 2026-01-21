Військові з СЗЧ готові повернутися на службу: командир назвав головну умову

СЗЧ / © скриншот з відео

В Україні склалася парадоксальна ситуація: попри велику кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ), існує значний прошарок дезертирів, які прагнуть повернутися до війська. Головною перепоною для них стає не страх війни, а якість управління на місцях.

Про це в інтерв’ю Radio NV розповів командир військової частини у 17-му армійському корпусі, лейтенант ЗСУ Андрій Іванов із позивним «Прокурор».

За словами військового, серед тих, хто пішов у СЗЧ, є неймовірно велика кількість людей, готових спокутувати свою провину службою. Однак вони категоричні у своїх вимогах щодо майбутнього місця служби.

«Сьогодні мене дуже цікавить той прошарок хлопців, які хочуть повернутися. І все дуже індивідуально. Люди хочуть повертатися сьогодні до здравомислячих командирів насамперед. І неважливо — це штурмові підрозділи або підрозділи забезпечення. Вони хочуть просто нормального ставлення», — наголосив лейтенант.

Іванов переконаний, що мобілізаційний ресурс серед «сзчшників» недооцінений. На його думку, повернення цих людей могло б повністю розв’язати проблему комплектації допоміжних сил.

«Точно можу сказати, що заповнити сьогодні всі підрозділи забезпечення в нових корпусах можна за рахунок тих людей, які з СЗЧ готові повернутись», — підкреслив військовий.

Чому бійці тікають з армії

Офіцер також проаналізував причини, які штовхають військовослужбовців на злочин. На його думку, корінь проблеми часто криється у недосконалій роботі військово-лікарських комісій (ВЛК) та неправильному розподілі кадрів.

За його словами, переважно у СЗЧ йдуть ті військові, які мають реальні проблеми зі здоров’ям або фізичні вади, але не встигли або не змогли належним чином пройти медогляд. В результаті люди, які об’єктивно не можуть виконувати завдання на передовій, опиняються в бойових бригадах, що призводить до фізичного та психологічного зламу.

Які масштаби проблеми

Ситуація з СЗЧ залишається серйозним викликом для обороноздатності держави. Міністр оборони України Михайло Федоров озвучив тривожну статистику:

У розшуку за порушення правил військового обліку наразі перебувають близько двох мільйонів українців .

Близько 200 тисяч військовослужбовців перебувають у СЗЧ.

Створення механізмів для повернення мотивованої частини цих людей може стати одним із шляхів посилення української армії у критичний момент.

Нагадаємо, раніше очільник ППО Третього армійського корпусу, капітан ЗСУ Віталій Самойленко повідомив, що одна з ключових причин самовільного залишення частини – нестача особового складу, через яку неможливо забезпечити повноцінні ротації.