Військові заявляють про дуже складну ситуацію під Авдіївкою: деталі

Сили оборони не лише сидять в обороні.

Наразі ситуація під Авдіївкою на Донеччині дуже складна. Активні наступальні дії окупанти РФ здійснюють цілодобово.

Про це повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

"Основний напрямок, де окупанти тиснуть зараз - лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти", - наголосив військовий.

Своєю чергою, каже Жорін, українські оборонці "не лише сидять в обороні, а втілюють контратакувальні заходи".

Нагадаємо, аналітики DeepState інформують, що окупанти захопили ще два села на захід від Авдіївки. Услід за Ласточкиним ворог окупував селища Степове та Сєверне.

Крім того, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявляє, що окупанти в районі Авдіївки продовжують просування з метою створенні навколо міста буферної зони безпеки. Військові РФ користуються дефіцитом боєприпасів ЗСУ.

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