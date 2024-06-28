Військові заявляють про критично важку ситуацію в Часовому Яру: точаться запеклі бої

Наразі склалася "критично важка ситуація" у Часовому Яру на Донеччині. Російська армія безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто з флангів. Втім, битва за місто, а "бійці ціною титанічних зусиль боронять його".

Про це йдеться у заяві 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Зазначається, що захисники 24 ОМБр імені короля Данила разом з іншими підрозділами стримують наступ загарбників РФ, які переважають у силі, "в надзвичайно складних умовах".

"Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V", атакують безупинно в лоб та намагаються обійти його (місто - Ред.) з флангів. Ресурс загарбників нескінченний - на зміну знищеним окупантам приходять нові й нові", - наголошують у бригаді.

Наразі найбільш запеклі бої точаться в районі каналу Сіверський Донець - Донбас.

"Ворог нещадно знищує місто всіма можливими засобами, застосовує величезну кількість fpv-дронів, скидів по захисникам міста", - додали у повідомленні.

Як повідомлялося, росіяни знищують Часів Яр "Солнцепьоками", які Женевська конвенція забороняє застосовувати поблизу населених пунктів через невибірковий характер дії.

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