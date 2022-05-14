Військові збили виставковий гелікоптер РФ, який 30 років проектували з допомогою українців

Над Луганщиною українські десантники збили російський гелікоптер Мі-28 із пафосною назвою «Нічний мисливець» - це один із найдорожчих ударних ґвинтокрилів у світі, проте, українці вже втретє збивають таку машину.

Ще кілька днів тому купа російського металу вартістю в п'ятнадцять мільйонів доларів хотіла зупинити наш наступ, вбиваючи українців з повітря, а тепер лежить у полі, зоравши гвинтами землю, яку так хоче захопити кремлівський керманич, йдеться в ТСН.

Щоб дістатись гелікоптера від щойно звільненого села Циркуни потрібно здолати небезпечний маршрутю, всі дороги тут нашпиговані мінами.

Російський Мі-28 «Нічний мисливець» став здобиччю української протиповітряної оборони. І, судячи з повного боєкомплекту, він не встиг зробити жодного пострілу, керовані ракети також залишились на підвісці.

Ракета з українського переносного комплексу перебила окупанту ротор. «Нічний мисливець» розвалився на шматки. Навряд чи пілоти вижили, але кабіна виявилась порожньою. Росіяни, скоріше за все, встигли їх евакуювати.

Російська пропаганда повторює мантру про те, що Мі-28 вершина російського авіапрому, його розробляли тридцять років. Але ключові елементи «Мисливця» спроєктовані в Україні: радіоапаратура - у Львові, двигун – у Запоріжжі, а інтерактивні окуляри нічного бачення, судячи по маркуванню, в Італії. Це виставковий варіант «Нічного мисливця», якщо перевірити його номер, то видно, що він брав участь в авіашоу. Ця сама машина два роки тому була на авіаційному форумі «Армія 2020» в російській Кубінці.

Проте, на борту гелікоптера наші військові знайшли яскраві футболки із двоголовим птахом-мутантом та прізвищами пілотів. Зазвичай саме в таких росіяни виступають на авіашоу в спекотних країнах. Та шоу закінчилося тут, у полі. Останнім поцінувачем талантів російських асів став оператор українського комплексу ППО.

Мі-28 під Харковом: несподівані знахідки у підбитому російському гелікоптері

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