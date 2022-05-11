Військові збори і облаштування кордону: у Генштабі розповіли про ситуацію у Білорусі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про підрозділи ворога у Білорусі.
На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Наразі з білоруської сторони триває інженерне обладнання оборонних позицій вздовж державного кордону в Брестській та Гомельській областях.
Також у Брестській та Гродненській областях проводяться збори із залученням військовозобов’язаних запасу.
Досі зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах України.
Раніше у Генштабі розповіли, що у Харківській області ЗСУ звільнили селище, окупанти перейшли до оборони.
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