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"Військові зміцнюють місто, ситуація стабільна" — Філатов про ситуацію в Дніпрі

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"Військові зміцнюють місто, ситуація стабільна" — Філатов про ситуацію в Дніпрі

УНІАН

Комунальні служби Дніпра працюють у плановому режимі.

У Дніпрі війська окупанта не зайшли на територію області, транспорт працює у штатному режимі, а запаси продуктів достатні. В одному з районів міста триває відновлення подавання води, паралельно комунальники проводять ремонтні роботи.

Про це розповів на брифінгу мер Дніпра Борис Філатов. 

Мер Дніпра закликав городян зберігати спокій, за його словами ситуація абсолютно контрольована. За його даними, наразі ЗСУ та загони тероборони продовжують зміцнювати місто і, якщо потрібно дадуть гідну відсіч окупаційним військам РФ.

"Ворог не зайшов на територію нашої області. ЗСУ та ТРО зміцнюють місто, все буде добре. Прошу всіх дотримуватися спокою, громадський транспорт ходить, запаси продуктів є достатніми, все у нас нормально", — повідомив мер Дніпра.

Водночас, є кілька проблем у місті.

"Проблеми з водопостачанням на житловому масиві Лівобережний-3... Проривають труби, ви розумієте, комунікації старі, силами Міськводоканалу ми ліквідуємо цю ситуацію. Є технологічна проблема із метро. Турецькі підрядники призупинили роботи, частина персоналу евакуйована, зараз триває консервація будівництва. Михайло Олександрович (заступник мера Дніпра Михайло Лисенко — ред.) особисто все налагоджує", - сказав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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