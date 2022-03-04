"Військові зміцнюють місто, ситуація стабільна" — Філатов про ситуацію в Дніпрі

"Військові зміцнюють місто, ситуація стабільна" — Філатов про ситуацію в Дніпрі

Комунальні служби Дніпра працюють у плановому режимі.

У Дніпрі війська окупанта не зайшли на територію області, транспорт працює у штатному режимі, а запаси продуктів достатні. В одному з районів міста триває відновлення подавання води, паралельно комунальники проводять ремонтні роботи.

Про це розповів на брифінгу мер Дніпра Борис Філатов.

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Мер Дніпра закликав городян зберігати спокій, за його словами ситуація абсолютно контрольована. За його даними, наразі ЗСУ та загони тероборони продовжують зміцнювати місто і, якщо потрібно дадуть гідну відсіч окупаційним військам РФ.

"Ворог не зайшов на територію нашої області. ЗСУ та ТРО зміцнюють місто, все буде добре. Прошу всіх дотримуватися спокою, громадський транспорт ходить, запаси продуктів є достатніми, все у нас нормально", — повідомив мер Дніпра.

Водночас, є кілька проблем у місті.

"Проблеми з водопостачанням на житловому масиві Лівобережний-3... Проривають труби, ви розумієте, комунікації старі, силами Міськводоканалу ми ліквідуємо цю ситуацію. Є технологічна проблема із метро. Турецькі підрядники призупинили роботи, частина персоналу евакуйована, зараз триває консервація будівництва. Михайло Олександрович (заступник мера Дніпра Михайло Лисенко — ред.) особисто все налагоджує", - сказав він.