Військові знищили лише на 50 кілометрах Житомирської траси незліченну кількість ворожої техніки

Та серед брухту є і те, що поїде тепер вбивати ворога.

Десятки одиниць знищеної та кинутої бронетехніки, тонни набоїв та обмундирування, так російські вояки, тікаючи від Києва, кинули усе це просто посеред дороги. Подекуди ворог залишав навіть новітню техніку, в якої, як запевняють, немає аналогів у світі.

Про це йдеться в ТСН.

На відтинку 50 кілометрів Житомирською трасою з Києва у бік Макарова не порахувати кількості покинутого російського брухту. Чого тут лише немає - новітні російські бронеавтомобілі "Тигр", зенітні установки "Шилка, БМП, і спалені танки, танки і знову танки.

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35 кілометр, село Бузова, тут весь ліс перекопаний - у таких норах ворог ховався від обстрілів та спав. Ледь не під кожним деревом складені вкрадені скарби. «Жили як бомжі, аби не було тут ніяких людей поряд і домівок, передохли би з голоду та холоду, стільки вкрадених речей, країна мародерів. Лотки з яйцями, сітки з картоплею, макарони, а речі крали безбожно, навіть що труси крали», - розповідають бійці про окупантів.

Складається враження, ворог не зовсім розумів, куди він їде, адже росіяни везли з собою великі водовозки, ніби в Україні пустеля і водночас і диво-машини на гусеницях. Це новітній російський сніго-болотохід підвищеної прохідності «Алеут», який може перетворюватись, за словами російської пропаганди, в десантний відсік, медицинський блок, чи командний пункт, та українські воїни доводять, що в брухт він перетворюється ще легше.

«Джевеліни», «Байрактари» та «Нлав» – такі милі кожному українцеві слова, але насправді тут під Києвом основну роботу виконала все таки артилерія. Так, артилеристи викосили кілька гектарів хорошого соснового лісу, але й попалила ворожу техніку.

36 кілометр - частина траси непроїздна. Все всіяно тоннами обсмалених снарядів.

«Тут, можливо, спрацювали знамениті «Байрактари», вони чітко випалили цілу колону, так, тут лише вантажівки, які везли – сотні, якщо не тисячі снарядів. Усі ці вантажівки їхали в бік Києві і всі ці снаряди могли розірватися у нашій столиці.

Далі село Березівка, звідси до столиці всього 40 кілометрів. Саме тут нашим збройним силам вдалося підбити надпотужну самохідну артилерійську установку ворога. Таку саму, але цілу, тягнуть наші військові на ремонт до столиці. Це - 122 міліметрова САУ "Акація".

Більшість бойових машин піхоти на трасі повністю спалені, кажуть, їх знищила українська авіація. А от біля вцілілих метушаться піротехніки ДСНС. Вони обережно витягують сотні новесеньких набоїв. «Там дуже багато цього боєкомплекту, наразі ми його вилучаємо і плануємо передати нашим бійцям ЗСУ, так як його ще можна використовувати, він повністю новий», - кажуть рятуваники.

Під Макаровим дорога взагалі чорніє від спаленої техніки. Саме тут у росіян був потужний опорний пункт. 49 кілометр Житомирської траси, тут ціле звалище підбитої ворожої техніки. Скільки саме одиниць ворожої техніки знищено, або пошкоджено на Житомирській трасі, не можуть сказати навіть військові. Бо ж сама техніка постійно прибуває. Тут, як і в усій Україні, трактористи допомагають укомплектовувати ворожою технікою українських воїнів.

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