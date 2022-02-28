Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Військові знищили літак ворога, який учора чотири рази обстрілював селище Сартана

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військові знищили літак ворога, який учора чотири рази обстрілював селище Сартана

Фото: Тelegram-канал Pravda Gerashchenko

Маріупольська міська рада повідомили хороші надії.

Українські військові змогли знищити літак ворога, який скидав бомби на селище Сартана та Лівобережний район Маріуполя.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

«Наші шановні військові – Збройні сили України, Національна гвардія та полк «Азов» знищили ворожий літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартана та Лівобережний район Маріуполя. Слава нашим захисникам! Слава нашим героям! Слава Україні!», – мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що в результаті обстрілів було знищено і пошкоджено житлові будинки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація