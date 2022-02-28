Військові знищили літак ворога, який учора чотири рази обстрілював селище Сартана

Військові знищили літак ворога, який учора чотири рази обстрілював селище Сартана

Маріупольська міська рада повідомили хороші надії.

Українські військові змогли знищити літак ворога, який скидав бомби на селище Сартана та Лівобережний район Маріуполя.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

«Наші шановні військові – Збройні сили України, Національна гвардія та полк «Азов» знищили ворожий літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартана та Лівобережний район Маріуполя. Слава нашим захисникам! Слава нашим героям! Слава Україні!», – мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що в результаті обстрілів було знищено і пошкоджено житлові будинки.